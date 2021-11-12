مباشر انتخابات الصيد.. بدء عملية التسجيل والتصويت

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

بدأت عملية التسجيل والتصويت في انتخابات نادي الصيد المنعقدة اليوم الجمعة.

وأقيمت عملية التوقيع في كشوف التسجيل والتصويت للأعضاء العاملين الذين لهم حق الحضور من الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

ويتنافس كل من أحمد زهران، محسن طنطاوي، محمد همام، وعبدالله غراب على منصب رئاسة نادي الصيد.

وفي منصب نائب رئيس النادي، أعلن كل من أحمد بغدادي، أشرف نهاد محرم، ومحمد العقدة ترشحهم في الانتخابات.

ويتواجد في انتخابات أمين الصندوق كل من إيهاب أحمد حشيش، مصطفى عثمان أبو دنيا، وهاني عزت.

وأعلن 30 فردا ترشحهم في منصب عضو مجلس الإدارة فوق السن، بالإضافة إلى 9 مرشحين بمنصب العضوية تحت السن.