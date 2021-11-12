الامارات | تصفيات مونديال 2022: كما العادة.. البرازيل تتأهل للنهائيات

شكرا لقرائتكم خبر عن تصفيات مونديال 2022: كما العادة.. البرازيل تتأهل للنهائيات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حافظت البرازيل على سجلها الفريد بخوض جميع نسخ كأس العالم لكرة القدم منذ انطلاقها عام 1930، بعد ضمانها التأهل إلى نهائيات قطر 2022 اثر فوزها صباح اليوم الجمعة على ضيفتها كولومبيا 1-صفر.

وبهدف من لوكاس باكيتا وتمريرة حاسمة لنجمها نيمار قبل نحو ثلث ساعة من النهاية، باتت بطلة العالم خمس مرات (رقم قياسي) أول دولة أميركية جنوبية تتأهل إلى المونديال المقبل.

وبالاضافة إلى قطر المضيفة، أصبحت ثالث منتخب يتأهل إلى مونديال 2022، بعد ألمانيا والدنمارك.

وتابع «سيليساو» حصد النقاط في تصفيات مثالية، رافعاً رصيده إلى 34 نقطة بعد فوزه في 11 مباراة من أصل 12 (27 هدفاً مقابل 4 في مرماه). ووحده التعادل السلبي على أرض كولومبيا الشهر الماضي شكّل ثغرة في مشواره الرائع ضمن التصفيات.

وقال باكيتا (24 عاماً) لاعب ليون الفرنسي بعد تسجيل هدف الفوز «أعتقد ان الفوز جاء ثمرة العمل. يجب أن نواصل في التركيز على كل مباراة».

وتابع «بكيت من الفرح بعد التسجيل، لأني سعيد جداً بعيش هذه اللحظات مع منتخب البرازيل».

ويتأهل أربعة منتخبات من المجموعة الأميركية الجنوبية الموحدة مباشرة إلى المونديال القطري.

وتختتم الجولة غدا السبت بمواجهة قوية بين الأوروغواي سادسة الترتيب (16) والباحثة عن فوز أول في أربع مباريات وأرجنتين ليونيل ميسي الثانية (25) التي لم تخسر على غرار البرازيل وتسير على درب التأهل بثبات.



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