أدفوكات: كنا محظوظين بالتعادل واشعر بخيبة أمل كبيرة

ديك أدفوكات مدرب منتخب العراق - صور Twitter

عبر المدير الفني الهولندي “ديك ادفوكات” مدرب منتخب العراق، عن خيبة أمله من التعادل مع منتخب سوريا في الجولة 5 من الدور الحاسم في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، مشيرًا في الوقت ذاته أن اسود الرافدين كان محظوظاً بتسجيل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة.

وأكتفى المنتخبان العراق و السوري بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله دون أي استفادة من سقوط صاحب المركز الثالث لبنان في آخر ثواني المباراة أمام إيران، لتبقى الأمور على حالها في صراع التأهل إلى الملحق الآسيوي.

وتقدم المنتخب السوري عبر هدف عمر السومة في الدقيقة 80، قبل أن يدرك منتخب العراق التعادل عن طريق أمير العماري في الدقيقة 86 من ضربة جزاء.

وقال أدفوكات في اللقاء الصحفي بعد نهاية المباراة “لا أخفي انها كانت مباراةً صعبةً جداً، وسنحت لنا أكثر من أربع فرصٍ سانحة للتسجيل لكنني أقول إننا كنا محظوظين بإدراك التعادلِ كون هدف تقدم سوريا جاءَ في وقتٍ حرج.”

وعن حظوظ أسود الرافدين في التأهل الى كأس العالم بعد هذا التعادل في ظل خسارة المنافسين المباشرين على بطاقة الملحق الآسيوي لبنان و الإمارات، قال ادفوكات أن المنافسة على البطاقتين الأولى والثانية باتت صعبةً، وان منتخبات (لبنان، الامارات، سوريا ) بالإضافة الى العراق، هي مَن تتصارع على المركزِ الثالث.

وعن الخطورة على منصبه مع العراق بعد نتيجة المباراة امام سوريا، اوضح المدير الفني الهولندي بالقول “كما تحدثت قبل يوم بأن الاتحاد العراقي متى ما وجد مدرباً أفضل مني فبإمكانه اتخاذ القرار المناسب، ويبقى الأهم هو المنتخب وليس أنا.”

وواصل ادفوكات حديثه في المؤتمر الصحفي، مؤكداً أنه ما زال يؤمن بقدرات لاعبيه بالرغم من إشارته في مجمل حديثه بأنه حتى مَن كان يتواجد على دكة البدلاء كان يعاني من إصابات، وانه أشرك المدافعَ ريبين سولاقا بالرغم من إصابته، لكنه قدّمَ أداءً طيباً واثنى على قدراته.