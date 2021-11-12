شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دي بروين: مانشستر سيتي تدرب لمدة 10 دقائق فقط قبل الفوز على يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي عن أن مديره الفني الإسباني بيب غوارديولا احتاج إلى عشر دقائق فقط من التدريبات في اليوم السابق لمواجهة الغريم المحلي مانشستر يونايتد.



ونجح فريق المدرب غوارديولا في الفوز 2-صفر على جاره يوم السبت الماضي بفضل هدف المدافع إيريك بايلي في مرماه والبرتغالي برناردو سيلفا بعد خطأ دفاعي من مدافعي يونايتد، ورغم الفوز لكن سيتي لم يتدرب بما يكفي في اليوم السابق للديربي.