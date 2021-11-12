إطلاق سراح لاعبة سان جيرمان في قضية الاعتداء على خيرة حمراوي

الشارقة - اميمة ياسر - قال ممثلو الادعاء في فرنسا إن الشرطة أطلقت سراح لاعبة خط وسط باريس سان جيرمان أميناتا ديالو من الحجز دون توجيه تهمة، لكنها ما تزال قيد التحقيق في قضية الاعتداء على واحدة من زميلاتها في الفريق.

اعتقلت ديالو وشخصا آخر لاستجوابهما الأربعاء بشأن الاعتداء على زميلتها خيرة حمراوي الأسبوع الماضي، بحسب مكتب المدعي العام في فرساي. وأفرج عنهما الخميس على ذمة التحقيق. ولم يتم التعرف على الشخص الثاني.

وقال مكتب المدعي العام إنه لم يتم توجيه أي اتهامات لكن التحقيق سيستمر. ولم يتم الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى.

تلعب حمراوي وديالو في خط وسط باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي.

وبدوره، ندد باريس سان جيرمان بالاعتداء، وقال إنه سيعمل مع شرطة فرساي لتوضيح ما حدث.

وذكرت عدة تقارير إعلامية فرنسية أن حمراوي تعرضت للاعتداء بعد قضاء أمسية في الخارج مع ديالو وزميلة أخرى في الفريق لم يتم الكشف عن هويتها.

وأفادت محطة "بي اف ام" التلفزيونية أن ديالو كانت تقلهم بسيارتها عندما تعرضوا لاعتداء على أيدي عدة أشخاص كانوا يرتدون أقنعة، وأن حمراوي تعرضت للضرب عدة مرات بقضيب معدني واحتاجت إلى غرز في يديها وساقيها.

بدأت ديالو اللعب في وسط الملعب مع باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء في فوز الفريق 4-صفر على ريال مدريد في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وعادت حمراوي إلى باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات التي سبقت الموسم قادمة من برشلونة الذي تغلب على باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي. وكانت لعبت سابقا لباريس سان جيرمان في الفترة من 2012 إلى 2016، وهو العام الذي انضمت فيه ديالو إلى الفريق.