مصر تداعب حلم المونديال بتحدي أنجولا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

من جديد يعود المنتخب المصري لاستئناف مشواره في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بمواجهة خارج الديار أمام منتخب أنجولا ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة في مرحلة المجموعات.

مصر تتصدر المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، وتأتي ليبيا خلفها في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ثم الجابون في المركز الثالث بـ4 نقاط، وأخيراً أنجولا بثلاث نقاط.

فقدت أنجولا الأمل نهائيا في التأهل إلى المرحلة النهائية، لتخوض الجولتين الأخيرتين بهدف تحسين الترتيب والتحرك من خانة المركز الأخير فقط.

الفريق المصري يعيش حالة فنية ومعنوية رائعة بعد اكتساح منتخب ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة وانتزاع الصدارة منه، والفوز ذهابا وإيابا (2-0) و(4-0).

البرتغالي كارلوس كيروش نجح في تغيير شكل المنتخب المصري وتحسين الأداء والنتائج، ليمنح "الفراعنة" دفعة هائلة قبل نهاية مرحلة المجموعات، وبداية أصعب مراحل التصفيات.

مصر بحاجة إلى الفوز على أنجولا لحسم التأهل رسميا إلى المرحلة الفاصلة، أو التعادل فقط في حالة انتهاء مواجهة ليبيا والجابون في الجولة ذاتها بالتعادل.

قائمة الفريق المصري انتعشت بعودة الثنائي محمد شريف ومحمد مجدي أفشة، لكنها فقدت عمر مرموش نجم التوقف الدولي السابق في أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى غياب طارق حامد نجم وسط الزمالك.

ويتعين على كيروش إيجاد طريقة تمنح محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي الممتاز الحرية في التحرك والدخول في منطقة الجزاء ليكون أقرب للتسجيل، بدلا من عزله على خط الملعب مثلما حدث في مباراتي ليبيا.

غياب مرموش وعدم استدعاء بديلا له، مع استبعاد رمضان صبحي، واستمرار إصابة محمود تريزيجيه، كلها أمور وضعت المدرب البرتغالي في ورطة، ليضطر للبحث عن حل في مركز الجناح الأيسر، أو يغير مراكز أحد اللاعبين للاستفادة به في مركز مرموش.

فوز مصر على أنجولا والجابون ضروري من أجل الحفاظ على أمل الصعود إلى التصنيف الأول في المرحلة الفاصلة لتصفيات المونديال، مع انتظار تعثر نيجيريا في المباراتين الأخيرتين.

بطاقة المباراة

الحدث: تصفيات كأس العالم

التاريخ: 12 نوفمبر 2021

التوقيت: 9:00 بتوقيت القاهرة

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1