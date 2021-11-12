كيروش يُجري تبديلين.. التشكيل المتوقع لمصر في مواجهة أنجولا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

استقر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة أنجولا في الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وسيُجري كيروش تبديلين عن المواجهتين السابقتين أمام ليبيا، حيث يلعب أيمن أشرف بدلا من محمود حمدي الونش الغائب بسبب الإيقاف، فيما يلعب محمد شريف أساسيا من بداية المباراة على حساب عمر مرموش المصاب.

ومن المنتظر أن يبدأ كيروش المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق، وأيمن أشرف، وأحمد حجازي، وأحمد فتوح

الوسط: محمد النني، وعمرو السولية، وعبدالله السعيد

الهجوم: محمد صلاح، ومحمد شريف، ومصطفى محمد

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، يليه منتخب ليبيا بـ6 نقاط، ثم الجابون بـ4 نقاط، وأنجولا في ذيل المجموعة بـ3 نقاط.

ويكفي المنتخب الفوز أمام أنجولا للصعود رسميا إلى الجولة الحاسمة، قبل الجولة الأخيرة بالمجموعة أمام الجابون المقررة يوم الثلاثاء المقبل على ستاد برج العرب.