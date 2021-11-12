عودة كارتيرون.. الزمالك يستأنف تدريباته بعد راحة القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

عاد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون إلى القاهرة لقيادة تدريبات نادي الزمالك من جديد بعد فترة راحة حصل عليها الفريق بعد مباراة القمة أمام الأهلي التي انتهت بنتيجة (5-3) للأحمر.

باتريس وصل إلى القاهرة مساء الخميس بعد أن فضل قضاء فترة الراحة خارج مصر، ليعود من أجل استئناف تدريبات الفريق الأبيض عصر الجمعة.

الزمالك سيعود للعمل بعد انتهاء فترة الراحلة التي استمرت لمدة 6 أيام من بعد مباراة القمة أمام الأهلي، وسيقام المران على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بحضور كل اللاعبين باستثناء الدوليين.

الزمالك يستعد لمواجهة الإسماعيلي في المباراة التي تقام يوم 19 نوفمبر الجاري في الأسبوع الرابع في بطولة الدوري المصري الممتاز على استاد الإسماعيلية.