بالفيديو.. ساديو ماني يتعرض للإصابة مع منتخب السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:

حسام الدين جمال

تلقى فريق ليفربول الإنجليزي ضربة قوية، بعد تعرض نجمه السنغالي ساديو ماني لإصابة مع منتخب بلاده، أثناء مواجهة توجو في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وكان ماني، قائد منتخب السنغال، أُصيب بعد احتكاك قوي مع أحد لاعبي توجو، في الدقيقة 28 من مواجهة المنتخبين بالجولة الخامسة من المرحلة الثانية في التصفيات الأفريقية للمونديال، والتي انتهت بالتعادل (1-1).

وخرج ماني متأثرا بإصابته، ليدخل بولاي ديا بديلا له في تشكيلة منتخب السنغال، الذي ضمن في وقت سابق تأهله إلى المرحلة الحاسمة.

وحتى الآن لم تتضح طبيعة إصابة ماني أو المدة المتوقعة لغيابه، وأشارت صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية إلى أنها قد تكون في الضلوع.

وذكرت الصحيفة أن تلك الإصابة تأتي في وقت حرج بالنسبة لفريق المدرب يورجن كلوب، في ظل معاناة روبرتو فيرمينو من إصابة عضلية ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

يذكر أن ليفربول خسر مباراته الأخيرة قبل التوقف الدولي (2-3) أمام وست هام يونايتد في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي، ويستعد لمواجهة ضيفه أرسنال في الجولة الـ12 يوم 20 نوفمبر.

وشارك ماني صاحب الـ29 عاما في 15 مباراة مع ليفربول هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 8 أهداف.