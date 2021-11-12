بالفيديو | الهولندي ادفوكات يفقد اعصابهُ في مباراة اليوم بين العراق وسوريا

ديك أدفوكات مدرب منتخب العراق - صور Twitter

أظهرت كاميرات البث التلفزيوني لمباراة المنتخبين العراقي و شقيقه السوري، تفاعل المدير الفني الهولندي “ديك أدفوكات” مع أطوار المباراة، حيث بدى غاضباً من أداء عناصر المنتخب العراقي في اغلب اللقطات.

واكتفى المنتخبان العراقي و السوري بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله دون أي استفادة من سقوط صاحب المركز الثالث لبنان في آخر ثواني المباراة أمام إيران، لتبقى الأمور على حالها في صراع التأهل إلى الملحق الآسيوي.

وتقدم المنتخب السوري عبر هدف عمر السومة في الدقيقة 80، قبل أن يدرك منتخب العراق التعادل عن طريق أمير العماري في الدقيقة 86 من ضربة جزاء.

ورفع أسود الرافدين رصيدهم إلى 4 نقاط من 5 مباريات في المركز الرابع في المجموعة الأولى، خلف منتخب لبنان الثالث برصيد 5 نقاط، و متقدماً على منتخب الامارات صاحب المركز الخامس برصيد 3 نقاط من 5 مباريات، فيما يتديل منتخب سوريا المجموعة بنقطتين.

فيديو انفعال ادفوكات مع أطوار مباراة العراق و سوريا