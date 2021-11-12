برانكو ايفانكوفيتش: المباراة صعبة كما توقعنا و من الجيد أننا لم نخسر ونحن نلعب خارج أرضنا!

برانكو إيفانكوفيتش مدرب منتخب سلطنة عمان

تحدث المدير الفني للمنتخب العماني برانكو إيفانكوفيتش لوسائل الإعلام بعد نهاية مباراة اليوم بين الأحمر العماني والتنين الصيني، وقال ان التعادل أفضل من الخسارة، وان المباراة كانت صعبة كما كان الجهاز الفني يتوقع.

وخطف المنتخب العُماني نقطة ثمينة من أمام الصين بعد ان تعادل معه 1/1 في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد نادي الشارقة بالامارات العربية المتحدة.

وحافظ المنتخب السعودي بعد مباريات اليوم، على صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، مقابل 10 نقاط لأستراليا و 9 لمنتخب اليابان و 7 للمنتخب العماني و 4 للصين، في حين بقي رصيد فيتنام خالياً من النقاط.

وقال برانكوفيتش في اللقاء الصحفي الذي تلى المباراة “لقد توقعت بأن تكون مباراة صعبة وهذا ما حدث لأن المنتخبان يريدان البقاء في المنافسة والصعود ضمن المنتخبات الثلاثة. ”

وأضاف “أهنئ لاعبينا فقد قدموا أداء جيد وقاتلوا في المباراة ولم يفقدوا الحافز بعد تقدم المنتخب الصيني بهدف وحافظوا على تركيزهم إلى نهاية المباراة. ”

وأردف مدرب الخناجر قائلاً “عادلنا النتيجة ومن الجيد أننا لم نخسر المباراة ونحن نلعب خارج أرضنا. ”

وختم إيفانكوفيتش حديثه بالقول “منتخب الصين منتخب جيد وقدم مباراة جيدة، وهم يملكون لاعبين جيدين وأهنئ الصين، لأنهم خلقوا منتخب جيد مقارنة بالماضي. ”