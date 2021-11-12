خالد ياسين: مُبررات وحيد خليلوزيتش صادمة ولا صلة لها بكرة القدم

رفض الاعلامي المغربي المخضرم «خالد ياسين» المُبررات التي قدمها المدير الفني لمنتخب بلاده «وحيد خليلوزيتش» في المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة السودان في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2022، مؤكدًا أن لا صلة لها بكرة القدم على الإطلاق.

وقدم وحيد خليلوزيتش العديد من المُبررات للدفاع عن قرار استبعاد الثنائي «حكيم زياش ونصير مزراوي» من مواجهتي السودان وغينيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال قطر.

وقال المدرب البوسني «بإمكان أي لاعب مغربي الإلتحاق بصفوف منتخب المغرب إذا لفت الأنظار وتألق، رغم أن عقلي بداخله أسماء محددة ومُعينة أود الاعتماد عليها في كأس أمم أفريقيا 2021 مطلع العام المقبل، وفي الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2022».

وختم وحيد خليلوزيتش حديثه الحاد لوسائل الإعلام «لا تسألوني مُجددًا عن زياش ومزراوي، الموضوع محسوم بالنسبة لي وما يهمني هو المنتخب المغربي وجمهور».

خالد ياسين مصدوم

عبر الاعلامي المغربي خالد ياسين خلال استضافة مصورة مع صحيفة المنتخب المغربية، عن صدمته من التصريحات التي أدلى بها وحيد خليلوزيتش في المؤتمر الصحفي الأخير له قبل مواجهتي السودان وغينيا في تصفيات المونديال.

وقال خالد ياسين «المدرب وجه الدعوة لأول مرة للمدافع سفيان علاكوش لاعب ميتز الفرنسي، وواصل استبعاد نصير مزراوي وحكيم زياش، رغم أن هذا العناد لم ينفع من قبل هيرفي رونار، والذي حين استعان بزياش في مونديال 2018 تحسن في وجوده مردود المنتخب، وكان قاب قوسين أو أدنى من التأهل لثمن النهائي لكنه ودع بسبب سوء الحظ».

وأضاف مقدم البرامج السابق في قنوات بي إن سبورتس القطرية «محاولة تبرير وحيد خليلوزيتش لبعض الاختيارات في المؤتمر الصحفي أوضح لي وضعه لأشياء في عين الاعتبار لا علاقة بها بكرة القدم».

وواصل حديثه «حينما يقول بأنني أفضل أن أخسر بتواجد أيوب الكعبي وألا أفوز مع لاعب آخر، ماذا يعني هذا الكلام؟ لم أسمع مثل هذا الكلام من أي مدرب في العالم، كل مدرب يريد الفوز ويكون معه أفضل العناصر، نحن لا نريد أن نسمع مثل هذه الكلمات، نود أن تفوز بوجود الكعبي وغيره، لا نريد لاعبين لا نفوز بهم، ما الغاية وما المغزى من هذه العبارة؟».

كما تطرق خالد ياسين لتبرير وحيد خليلوزيتش لاستبعاد مدافع الاهلي بدر بانون واستدعاء لاعبين آخرين أقل منه لا ينافسون على أعلى مستوى مثل «سفيان شاكلا ونايف أكرد وسفيان الكرواني وسامي مايي وسفيان علاكوش».

أوضح خالد ياسين بقوله «المدرب حاول تبرير سبب استبعاد بدر بانون من تشكيلة منتخب المغرب بأنه عاد مؤخرًا من الإصابة، وأنه كان مريضًا، وأنه غاضب منه اليوم. تعلمنا ونحن في المدرسة ونحن صغار 1+1=2، أنت قمت باستدعاء أشرف بن شرقي من الزمالك، ما يعني أنك تتابع الدوري المصري جيدًا، بالتالي فكان عليك استدعاء بدر بانون، قد يكون المُبرر مقبولاً لو قال أن هناك كثرة نجوم في مركز قلب الدفاع، ولدينا من حسن الحظ هذا العدد، لكنه تحجج باستدعاء هؤلاء اللاعبين لأنهم معتادون على أجواء المنتخب المغربي رغم افتقادهم للتنافسية مع أنديتهم ولا يشاركون بصفة مستمرة».

وختم خالد ياسين في تلك النقطة «خليلوزيتش يقدم أحيانًا تبريرات يحاول فقط أن يقنع بها لمجرد الإقناع، الشيء الوحيد الإيجابي هو ثباته على اللائحة واستقرار العناصر».