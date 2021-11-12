الامارات | نيوزيلندا تهزم إنجلترا في مونديال الكريكيت بأبوظبي وسط حضور جماهيري كبير

شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلندا تهزم إنجلترا في مونديال الكريكيت بأبوظبي وسط حضور جماهيري كبير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد استاد زايد للكريكيت بالعاصمة أبوظبي، أول من أمس، تأهل نيوزيلندا إلى نهائي كأس العالم للكريكيت T20 للرجال التي تستضيفها الإمارات، وتختتم منافساتها الأحد المقبل. وجاء تأهل نيوزيلندا إلى نهائي المونديال العالمي بعد إقصاء إنجلترا في نصف النهائي الأول، حيث شهدت المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً من محبي اللعبة ومشجعي البلدين في الإمارات.

وحققت العاصمة أبوظبي نجاحاً باهراً في استضافة مباريات كأس العالم، لتواصل تميزها في استضافة كبرى الفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى، وللمرة الأولى التي تقام فيها نهائيات البطولة العالمية في دولة الإمارات. وأقيمت مباريات البطولة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، على استاد زايد للكريكيت الشهير، حيث استضاف 15 مباراة من إجمالي مباريات البطولة الـ45، وكانت البداية مع مباريات الدور الأول، ومباريات جولة السوبر الـ12، وصولاً إلى نصف النهائي الأول للبطولة، فضلاً عن ملاعب نادي أبوظبي للكريكيت التي استضافت تدريبات الفرق المشاركة، وعدداً من المباريات الودية قبل انطلاق البطولة.

وشهدت مباريات البطولة التي أقيمت في استاد زايد للكريكيت بأبوظبي حضوراً جماهيرياً كبيراً، بعد السماح بحضور الجمهور بنسبة 70% من السعة الإجمالية للملعب، مع الالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية.

من جانبه، قال أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، في تصريح صحافي: سعداء بالنجاح الباهر الذي حققته العاصمة أبوظبي في استضافة حدث مرموق مثل بطولة كأس العالم للكريكيت T20 للرجال، حيث جاءت المنافسات قوية، ووسط حضور جماهيري جيد جداً، ما يؤكد تميز أبوظبي كعاصمة للرياضة العالمية، ويعزز من مكانتها كإحدى أفضل الوجهات لاستضافة الفعاليات الرياضية المحلية والإقليمية والدولية.

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