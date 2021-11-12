الامارات | سعيد الخياري بطلاً لكأس المرموم للقدرة

شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد الخياري بطلاً لكأس المرموم للقدرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز الفارس سعيد حمود الخياري، أمس، لقب كأس المرموم للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً. وأقيم السباق في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 148 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.وحصد الخياري اللقب بعدما جاء في المركز التاسع في المرحلة الأولى، وتقدم إلى الصدارة في المرحلة الثانية، بينما تراجع إلى المركز الثالث في المرحلة الثالثة، قبل أن يصعد إلى المركز الأول في المرحلة الرابعة، على صهوة الجواد «أكيم»، المملوك لإسطبلات إم 7، وجاء في المركز الثاني الفارس فارس أحمد المنصوري، على صهوة الجواد «أكرم دو فلوزينس»، المملوك لإسطبلات إم 7، وتبعه في المركز الثالث الفارس حمدان أحمد المري، على صهوة الجواد «سمسار»، المملوك لإسطبلات إف 3.

وشهدت المرحلة الأولى تصدر الفارس السريلانكي سيان كومار، لمسافة 40 كيلومتراً، على صهوة الجواد «إنكانتو»، المملوك لإسطبلات البوادي، وجاء ثانياً المنصوري، ثم ثالثاً أحمد صالح الشحي، على صهوة الجواد «داليروت»، المملوك لإسطبلات البوادي. وارتفعت الإثارة في المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً بتقدم الخياري من التاسع إلى الصدارة، قبل أن تشهد المرحلة الثالثة لمسافة 25 كيلومتراً تغييرات في مراكز المنافسة على الصدارة، بتقدم المنصوري من الرابع إلى الأول، ثم المري ثانياً، بينما تراجع المتصدر الخياري إلى المركز الثالث، لكنه استطاع بعد ذلك حسم اللقب في المرحلة الرابعة والأخيرة.

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