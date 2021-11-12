الامارات | كأس دبي للبادل تنس على موعد مع منافسات السيدات

شكرا لقرائتكم خبر عن كأس دبي للبادل تنس على موعد مع منافسات السيدات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق فعاليات كأس دبي للبادل تنس، إحدى الفعاليات الرئيسة من تحدي دبي للياقة لهذا العام، مع المنافسات المفتوحة لفئة السيدات في عطلة نهاية هذا الأسبوع، حيث تشهد البطولة مشاركاتٍ واسعة من مختلف أنحاء الإمارات، في دوري الهواة للسيدات الذي يستمر ثلاثة أيام.

وتتضمن منافسات الفرق الزوجية المخصصة للسيدات ضمن فئات (C) و(C+) سلسلة مباريات بنظام خروج المغلوب على أرض ملعب جست بادل بميناء راشد بين 11 و13 نوفمبر الجاري. وتبدأ منافسات دوري الرجال ضمن فئات (C) و(C+)، بعد منافسات دوري السيدات في نهاية هذا الأسبوع، حيث تنطلق المنافسات على أرض ملاعب منطقة زعبيل الرياضية وبادل بوينت في رأس الخور، على التوالي، بين 17 و20 نوفمبر الجاري. وينتهي التسجيل على البطولة المخصصة للرجال ضمن الفئات (A) و(B)، والتي تُقام بين 21 و27 نوفمبر بأكاديمية البادل تنس العالمية في دبي، في 17 نوفمبر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news