الامارات | كأس «إكسبو دبي 2020» للبولو ينطلق اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن كأس «إكسبو دبي 2020» للبولو ينطلق اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، اليوم، منافسات كأس «إكسبو دبي 2020» للبولو بمشاركة ثلاثة فرق تحمل أسماء مستوحاة من «إكسبو 2020»، وهي الاستدامة والتنقل والفرص (اوبتي وأليف وتيرا). ويقص شريط مباريات اليوم، في الساعة الثالثة والنصف، بلقاء فريق أليف وتيرا ممثلاً بخالد العمران وحيدر بنجاش ورجا أبوالجبين ورياردو جاروس، ونظيره تيرا ممثلاً براشد بن دري ومحمد بن دري وخالد بن دري وادريان لابيست.

أما المباراة الثانية فتقام في الساعة الرابعة عصراً، وتجمع بين فريق أليف بقيادة خالد العمران وفريق اوبتي بقيادة محمد الحبتور، وفي السعة 16:40 تلعب المباراة الثالثة وتجمع بين فريق اوبتي وفريق تيرا، ويضم فريق اوبتي كلاً من محمد الحبتور وحبتور الحبتور وعلياء المكتوم وجوليرمو، وسيكون الجمهور على موعد مع البحث عن الكنز في الرابعة والنصف عصراً بملعب المباراة عقب نهاية لقاء فريق أليف وأوبتي.

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