الامارات | العطية يحرز لقب «السيارات».. وفالكنر بطلاً جديداً لـ «الدراجات» في رالي أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن العطية يحرز لقب «السيارات».. وفالكنر بطلاً جديداً لـ «الدراجات» في رالي أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم، أمس، رالي أبوظبي الصحراوي نسخته الـ30، بتحقيق ناصر العطية لقب السيارات، بينما حقق ماتياس فالكنر أول انتصار له في فئة الدراجات النارية.

وفاز العطية بلقب السائقين مع ملاحه ماتيو بوميل، بسيارة تويوتا هايلوكس بفارق 21 دقيقة و12 ثانية عن الأرجنتيني لوسيو ألفاريز وملاحه الإسباني أرماند مونليون، بسيارة تويوتا هايلوكس أوفردرايف.

وكان العطية الأسرع في كل مرحلة من المراحل الأربع السابقة، واكتفى في المرحلة الخامسة والختامية أمس، بثالث أفضل زمن، حيث حقق ألفاريز أسرع زمن، بينما احتل الروسيان دينيس كروتوف وملاحه كونستانتين زيلتسوف بسيارة ميني جون كوبر وركس باجي المركز الثالث على منصة التتويج.

وحاز فالكنر، بطل رالي جي بي الجديد بدراجة كيه تي إم، على لقب الدراجات النارية بفارق 4 دقائق و31.8 ثانية عن الدراج أدريان فان بيفيرين، على الرغم من فوز الفرنسي بالمرحلة الخامسة حلبة مرسى ياس، ومسافتها 162.94 كم مسجلاً ثالث أسرع زمن في ثلاث مراحل. واحتل البرتغالي جواكيم رودريغيز المركز الثالث.

ومنح عبدالعزيز أهلي الإمارات فوزاً يستحق الإشادة قبل احتفالات الدولة المضيفة باليوبيل الذهبي الشهر المقبل، وفاز بلقب دراجات الكوادس في نهاية المطاف بفارق كبير عن بطل العالم البولندي مرات عدة رافال سونيك، والأرجنتيني مانويل أندوجار الذي قاد الطليعة لمدة ثلاثة أيام.

وقال محمد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات لرياضة السيارات والدراجات النارية نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات للرياضة، «تضمن هذا الرالي كل شيء، كما رأينا على مدار الـ30 عاماً الماضية، وشهدناه مرة أخرى هذا الأسبوع. ونتطلع بشغف إلى العديد من الفعاليات السنوية».

الترتيب العام للسيارات

1- ناصر العطية

2- لوشيو الفاريز

3- دينيس كروتوف

الترتيب العام للدراجات النارية

1- ماتياس فالكنر

2- أدريان فان بيفرين

3- جواكيم رودريجيز

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