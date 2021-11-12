الامارات | ديربي الفجيرة يتصدّر الجولة السادسة من دوري «الأولى»

شكرا لقرائتكم خبر عن ديربي الفجيرة يتصدّر الجولة السادسة من دوري «الأولى» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف فريق الفجيرة عند الساعة الـ16:40 من مساء اليوم ضيفه دبا الفجيرة على استاد الفجيرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري الدرجة الأولى، التي تشهد أيضاً مواجهة الذيد وضيفه الحمرية، وفريق «غلف اف سي» مع البطائح على استاد محمد بن خالد في نادي الشارقة في الحزانة.

وتعتبر المباريات الثلاث مهمة على الرغم من فارق النقاط والمراكز بين أطراف كل مباراة، إذ يتطلع صاحب المركز الرابع دبا الفجيرة برصيد تسع نقاط لتحقيق فوز مهم على التاسع الفجيرة (خمس نقاط)، لمواصلة مشواره الساعي لنيل احدى بطاقتي الصعود، خصوصاً أنه يمتلك أفضل هجوم ودفاع في الدوري، إضافة الى أن هداف البطولة لاعبه البرازيلي دياغو دا سيلفا.

في المباراة الأهم خلال الجولة، يتطلع الفجيرة الى تحقيق فوز مرتقب يعيده الى الواجهة، وتعتبر المباراة بمثابة «ديربي» مهم يجمع فريقي إمارة الفجيرة في ديربي الإمارات الشمالية، ويتوقع ان يحظى بالحضور الجماهيري بنسبة جيدة.

ويدرك صاحبا المركزين الخامس والسادس، فريقا الحمرية والذيد برصيد تسع نقاط، أهمية المباراة التي ستجمعهما لكونها ستضع الفائز بالقرب من الصدارة، بينما ستعيد الخاسر لأكثر من مركز الى أسفل الترتيب، كما أنهما يعلمان ان التعادل لن يكون في صالحهما.

وفي المواجهة التي تعتبر أكثر أهمية وتجمع الوافد الجديد «غلف اف سي»، الذي يحتل المركز الثامن برصيد ست نقاط، مع البطائح ثالث الترتيب برصيد 13 نقطة، حيث يسعى فريق غلف الى استئناف نغمة الانتصارات المتوقفة منذ اخر ثلاث مباريات وهو يواجه الفريق الذي لم تستقبل شباكه أي هدف طوال المباريات الخمس الماضية، فيما يتطلع البطائح لانتصار ثمين يقوده للصدارة المؤقتة، وهو يعلم أنه ليس بإمكانه فقدان النقاط مادام يتطلع للصعود واللعب في دوري أدنوك للمحترفين.

دوري «الأولى»

الفجيرة - دبا الفجيرة 16:40

الذيد - الحمرية 16:40

«غلف إف سي» - البطائح 16:40

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