الامارات | هدف السومة يسعد السوريين لدقائق.. والعماري ينتزع نقطة ثمينة للعراق

شكرا لقرائتكم خبر عن هدف السومة يسعد السوريين لدقائق.. والعماري ينتزع نقطة ثمينة للعراق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل المنتخب العراقي مع نظيره السوري 1 / 1، اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى لتصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وتقدم عمر السومة للمنتخب السوري في الدقيقة 79، قبل أن يدرك أمير العماري التعادل للعراق في الدقيقة 86 من ضربة جزاء.

وحقق المنتخب العراقي التعادل الرابع له في خمس مباريات خاضها حتى الآن في مشوار التصفيات، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الرابع. وعلى الجانب الأخر حصد المنتخب السوري النقطة الثانية له في مشوار التصفيات، لكنه لازال يتذيل ترتيب المجموعة.

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