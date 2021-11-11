ESPN: برشلونة لا يستطيع إنفاق أكثر من 10 ملايين يورو في السوق الشتوي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

أفادت وسائل إعلام بأن برشلونة لا يستطيع إنفاق أكثر من 10 ملايين يورو في السوق الشتوي المقبل، في يناير 2022.



وبحسب شبكة ”ESPN“، فإن إدارة برشلونة رصدت ميزانية محدودة للتعاقد مع لاعبين في السوق الشتوي، حال طلب تشافي المدير الفني الجديد للنادي إبرام أي صفقات.

وقالت الشبكة إن الميزانية المتاحة أمام تشافي للسوق الشتوي أقل من 10 ملايين يورو.

وأشارت إلى أن فيران ريفرتر، الرئيس التنفيذي لبرشلونة، سبق أن قال إن برشلونة سيوفر 20 مليون يورو لإبرام صفقات في السوق الشتوي، بناء على حدود الإنفاق التي قدرتها رابطة الليغا بـ97 مليون يورو سنويا، لكن الظروف تغيرت منذ ذلك الحين.