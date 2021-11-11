العدالة يتصدر دوري يلو .. العين يختنق في قاع الترتيب

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وقبل مواجهته مع أحد هذا اليوم، وعلى الرغم من استقرار القادسية في المرتبة الثالثة عشرة برصيد 12 نقطة، إلا أن الفريق لا يزال بعيدا عن دائرة الصدارة بعدما تراجع في سلم الترتيب في آخر 5 مواجهات خاضها الفريق في الدوري، رغم تواجد الخماسي الأجنبي الإيفواري سوريا إبراهيما، والثلاثي البرازيلي كارلوس ايلزيكي ولويز مورالها وليندرو كارفالهو إضافة إلى الصربي أوروس فيتاس.
فيما لا تزال المعاناة مستمرة مع فريق العين على صعيد النتائج والمستويات، حيث لا يزال الفريق في المرتبة العشرين برصيد 7 نقاط وسط ظروف فنية من حيث الاستغناء عن خدمات الوطني حمود الصيعري الذي أشرف على الفريق في ثمانية جولات مرورا بالوطني المؤقت فيصل الغامدي والاستعانة مؤخرا بالتونسي محمد المكشر إضافة إلى تواجد النيجيري روبين غابرييل والتشادي المواليد عثمان مالوم.
ومع نهاية أحداث الجولة العاشرة من المسابقة ورغم خسارته من نظيره هجر بثنائية، إلا أن العدالة استمر في صدارة الترتيب للجولة الثالثة على التوالي برصيد 20 نقطة، فيما انتزع هجر الوصافة برصيد 18 نقطة وبفارق الأهداف عن نظيره الخليج الذي تراجع للمرتبة الثالثة عقب تعادله السلبي أمام الشعلة.
أرقام من دوري الدرجة الأولى:
- انفرد مهاجم فريق القادسية الإيفواري سوريا إبراهيما في صدارة الهدافين برصيد 7 أهداف.
- اقتحم محترف فريق جدة البرازيلي سيلفا ميلا القائمة بـ6 أهداف.
- ارتفع عدد البطاقات الحمراء إلى 20 بطاقة.
- ارتفع عدد ركلات الجزاء إلى 32 ركلة، منها 26 أحرزت، و6 مهدرة.
- فريق الخليج أقوى الفرق هجوما بـ17 هدفا، يليه الأخدود بـ1، ثم هجر بـ15.
- الأضعف هجوما العين بـ6 أهداف.
- هجر أقوى الفرق دفاعا بـ6 أهداف، يليه الشعلة بـ7.
- الأضعف دفاعا الدرعية بـ18هدفا.
- العدالة أكثر الفرق فوزا بـ6 انتصارات فيما الأقل العين بانتصار وحيد.
- الأهداف المحرزة في الدوري حتى الآن 223 هدفا.
- بلغ عدد مرات الفوز داخل الأرض 40 انتصارا، بينما بلغ عددها خارج الأرض 29 انتصار.
- أجريت حتى الآن 99 مباراة في 10 جولات من المسابقة.
- انتهت منها 69 بالفوز، و30 تعادلا.
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