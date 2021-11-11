شكرا لقرائتكم خبر العدالة يتصدر دوري يلو .. العين يختنق في قاع الترتيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استمر فرسان مكة في مسلسل نزيف النقاط بعد تعادلهم الإيجابي الثاني علي التوالي وعلى أرضهم وبين جماهيرهم، وهذه المرة أمام القادسية بهدف لمثله، ليتراجع الوحدة سابعا برصيد 16 نقطة، مواصلا معها تقديم مستوياته المتذبذبة رغم معاناته المستمرة منذ بداية الموسم على صعيد العنصر الأجنبي وعدم مشاركة الغيني عثمان باتو والفرنسي عثمان يودا والإيفواري سواليو أوتارا بسبب عدم الحصول على الكفاءة المالية والاعتماد فقط على تواجد الإسباني بوتيا والحارس المصري المواليد عبدالقدوس عطية المتواجدين مع الفريق منذ الموسم الماضي.

وقبل مواجهته مع أحد هذا اليوم، وعلى الرغم من استقرار القادسية في المرتبة الثالثة عشرة برصيد 12 نقطة، إلا أن الفريق لا يزال بعيدا عن دائرة الصدارة بعدما تراجع في سلم الترتيب في آخر 5 مواجهات خاضها الفريق في الدوري، رغم تواجد الخماسي الأجنبي الإيفواري سوريا إبراهيما، والثلاثي البرازيلي كارلوس ايلزيكي ولويز مورالها وليندرو كارفالهو إضافة إلى الصربي أوروس فيتاس.

فيما لا تزال المعاناة مستمرة مع فريق العين على صعيد النتائج والمستويات، حيث لا يزال الفريق في المرتبة العشرين برصيد 7 نقاط وسط ظروف فنية من حيث الاستغناء عن خدمات الوطني حمود الصيعري الذي أشرف على الفريق في ثمانية جولات مرورا بالوطني المؤقت فيصل الغامدي والاستعانة مؤخرا بالتونسي محمد المكشر إضافة إلى تواجد النيجيري روبين غابرييل والتشادي المواليد عثمان مالوم.

ومع نهاية أحداث الجولة العاشرة من المسابقة ورغم خسارته من نظيره هجر بثنائية، إلا أن العدالة استمر في صدارة الترتيب للجولة الثالثة على التوالي برصيد 20 نقطة، فيما انتزع هجر الوصافة برصيد 18 نقطة وبفارق الأهداف عن نظيره الخليج الذي تراجع للمرتبة الثالثة عقب تعادله السلبي أمام الشعلة.

أرقام من دوري الدرجة الأولى:

