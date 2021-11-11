كوريا الجنوبية تعبر الإمارات وتتصدر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقتنص منتخب كوريا الجنوبية فوزا ثمينا من ضيفه الإماراتي 1 /صفر أمس في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس آسيا 2023 وكأس العالم .2022

ويدين الفريق الكوري بالفضل في هذا الفوز لهوانج هي تشان الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ36 من ضربة جزاء.

وصعد منتخب كوريا لصدارة المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة من خمس مباريات بفارق نقطة واحدة عن المنتخب الإيراني الوصيف، والذي يلاقي نظيره اللبناني في وقت لاحق.

وتوقف رصيد المنتخب الإماراتي عند ثلاث نقاط ليبقى في المركز الرابع.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة مباشرة إلى مونديال قطر 2022، في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في المجموعتين في الملحق الآسيوي، من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.

ومرت الدقائق الأولى من المباراة دون أي فرص حقيقية على المرميين مع ميل الأفضلية بشكل نسبي لصالح الفريق الكوري.

وحصل الفريق الكوري على ضربة جزاء في الدقيقة الـ36 بعد عرقلة علي سالمين لهوانج إن بيوم، ليترجمها هوانج هي تشان إلى هدف أول لأصحاب الأرض.

ومرت الدقائق العشر الأخيرة دون أن تشهد جديد لينهي منتخب كوريا الشوط الأول متقدما بهدف.

وبعد مضي أربع دقائق من بداية الثاني أوشك تشو جو سونج على تسجيل الهدف الثاني لكوريا بتسديدة بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء لكنها ضلت طريقها للشباك.

وكان كيم جون سو قريبا من تسجيل الهدف الثاني لكوريا في الدقيقة 68 بتسديدة من على خط منطقة الجزاء لكن ذهبت الكرة بجوار المرمى الإماراتي.

ومرت أخر ربع ساعة من اللقاء وسط استمرار الأفضلية لصالح الفريق الكوري لكن دون حدوث جديد على مستوى النتيجة.