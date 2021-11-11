طموح ستيفن جيرارد التدريبي يقوده لأستون فيلا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم أمس تعيين ستيفن جيرارد في منصب المدير الفني للفريق.

ورحل جيرارد، لاعب خط الوسط السابق لليفربول والمنتخب الإنجليزي، عن تدريب جلاسكو رينجرز الأسكتلندي ليحل محل دين سميث، الذي أقيل من تدريب أستون فيلا قبل أيام بعد تلقي الفريق خمس هزائم متتالية.

وقاد جيرارد فريق جلاسكو رينجرز إلى الفوز بلقب الدوري الأسكتلندي في الموسم الماضي، دون تلقي أي هزيمة، وقد حرم سلتيك من الفوز باللقب للموسم العاشر على التوالي.

وقال كريستيان بورسلو الرئيس التنفيذي لمادي أستون فيلا «مجلس إدارة أستون فيلا سعيد بتعيين ستيفن كمدير فني جديد.»

وأضاف «منذ الانتقال إلى التدريب بعد مسيرته الرائعة كلاعب، بدأ ستيفن تدريب وتطوير لاعبين شبان بارزين في أكاديمية ليفربول، وهي تجربة نقدرها كثيرا في أستون فيلا.»

وتابع «كان واضحا للغاية في مناقشاتنا معه أن الطموح التدريبي لستيفن وفلسفته وقيمه تتماشى تماما مع أستون فيلا.»

وأضاف «نحن متحمسون؛ لأنه وافق على قيادتنا في المرحلة المقبلة على طريق تحقيق خططنا الطموحة، حيث نتطلع إلى البناء على التطور الذي تحقق منذ استحواذ ناصف ساويرس وويس إدنس على النادي في عام .2018»

واعترف جيرارد بأنه معجب بطموح النادي رغم أن الفريق يحتل المركز السادس عشر حاليا في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطتين أمام مراكز الهبوط، حيث لم يحقق سوى ثلاثة انتصارات خلال هذا الموسم.

وقال جيرارد في تصريحات لموقع النادي على الإنترنت «أستون فيلا ناد له تاريخ وتقاليد كبيرة في كرة القدم الإنجليزية وأنا فخور للغاية بأن أصبح مدربه الجديد».

وأضاف «في محادثاتي مع ناصف وويس وبقية أعضاء مجلس الإدارة، كان من الواضح مدى طموح خططهم للنادي وأنا أتطلع إلى مساعدتهم في تحقيق أهدافهم».

قاد فريق جلاسكو رينجرز إلى الفوز بلقب الدوري الأسكتلندي في الموسم الماضي، دون تلقي أي هزيمة.

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم أمس تعيين ستيفن جيرارد في منصب المدير الفني للفريق.

جيرارد مدربا:







جيرارد لاعبا



1998–2015 ليفربول



2015–2016 لوس أنجلوس جلاكسي



المنتخب الوطني