المدافع أوباميكانو يأمل الذهاب مع المنتخب الفرنسي لكأس العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسعى دايوت أوباميكانو مدافع بايرن ميونخ لتثبيت أقدامه في صفوف المنتخب الفرنسي رغم عدم مشاركته من قبل في الدوري المحلي لبلاده.

ويلتقي المنتخب الفرنسي مع ضيفه منتخب كازاخستان بعد غد السبت ضمن المجموعة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 ويتصدر منتخب الديوك ترتيب المجموعة وقد اقترب بشدة من حجز مقعده في المونديال.

وانضم أوباميكانو (23 عاما) إلى ريد بول سالزبورج النمساوي في سن صغير قبل انتقاله إلى لايبزج الألماني ثم رحل إلى بايرن ميونخ في يوليو الماضي مقابل 42 مليونا، و500 ألف يورو.

وقال أوباميكانو لموقعي «جول» وسبوكس» أمس «حقيقي أنني مشهور في ألمانيا أكثر من فرنسا، لكن مع الوقت ستعرفني الناس بشكل أفضل».

وأكد أوباميكانو أن قرار رحيله إلى النمسا كان أحد أفضل القرارات التي اتخذها في حياته حتى لو تسبب ذلك في تأجيل انضمامه لمنتخب بلاده.

وأشار المدافع الشاب «في ذلك الوقت الناس قالت لي ما الذي تفعله يا دايوت؟ هذا خيار سيئ، لن يفيدك، كنت أردد دائما انتظروا وشاهدوا، ستعرفون ، ثم بقيت هادئا وقمت بعملي، هؤلاء الذين انتقدوني يقولون لي اليوم، قرارك كان صحيحا».

وسجل دايوت ظهوره الأول مع منتخب فرنسا في سبتمبر الماضي وفي أكتوبر الماضي حيث توج بأول لقب دولي له عبر بطولة دوري الأمم الأوروبي.

وأشار دايوت «سجلت هدفا ثم فزنا بدوري الأمم الأوروبي، الآن يتعلق الأمر بمواصلة تقديم الأداء، هذا ينطبق على المنتخب الوطني وأيضا بايرن ميونخ، في التدريبات يكون هدفي حجز مقعد لي في التشكيل الأساسي».

وشدد دايوت على أن مونديال قطر يمثل أولوية بالنسبة له بعد خروجه من حسابات المدير الفني في يورو 2020 .

وختم دايوت بالقول «أريد الذهاب إلى كأس العالم، مثلما أردت التواجد في كأس الأمم الأوروبية، هذه الأمر عزز رغبتي بشكل أكبر في المشاركة بكأس العالم».