تشاموسكا وهاسي اجتازا خطر الإقالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صمد ثنائي التدريب لناديي الشباب والأهلي في وجهة عاصفة الإقالات التي طالت عددا من مدربي فرق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، واستطاعا النجاة من خطر الإقالة بعد تحسن نتائج فريقيهما في الجولات الأخيرة.

وشهد دوري الأمير محمد سلمان للمحترفين حتى نهاية الجولة الـ11 مغادرة 9 مدربين استغنت فرقهم عن خدماتهم بعد تراجع النتائج وعدم تقديم مستويات مرضية مما عجل بإنهاء عقودهم.

وقد استطاع البرازيلي بريكليس تشاموسكا مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الشباب وزميله الألباني بيسينك هاسي مدرب فريق الأهلي الصمود حتى الآن على رأس الهرم التدريبي لفريقيهما بعد بدايتهما المتعثرة في انطلاقة الدوري هذا العام.

وقد واجه الثنائي حملات تطالب بإقالة المدربين إلا أن إدارتا ناديي الشباب والأهلي فضلتا عدم الاستعجال وإعطاء تشاموسكا وهاسي الفرصة الكاملة لتعديل الانطلاقة المتواضعة، وهذا ما تحقق مؤخرا.

وكان مدرب الشباب قد استغل هذه الفرصة وتجنب الخسارة في آخر 8 جولات حقق منها خمسة انتصارات متتالية دون أن يستقبل فريقه أي هدف في الجولات الأربع الأخيرة واصلا بالشباب إلى وصافة الترتيب بـ 21 نقطة.

كما حقق مدرب الأهلي ثلاثة انتصارات وتعادلا في آخر أربع جولات محققا النقطة 15 بعد أن جمع في الجولات السبع الأولى 5 نقاط فقط من خمس تعادلات وخسارتين، ليستطيع الخروج من نفق النتائج السيئة ويعود بالفريق مجددا لسكة الانتصارات.

أرقام الشباب مع تشاموسكا:







لعب: 11، فاز: 6 ، خسر: 2 ، تعادل: 3.



استطاع مهاجمو الفريق تسجيل 20 هدفا.



استقبلت شباكه 11 هدفا.



حقق الفوز في الجولات الخمس الأخيرة.



حافظ على نظافة شباكه في آخر أربع جولات.



يحتل المركز الثاني برصيد 21 نقطة.



أرقام الأهلي مع هاسي: