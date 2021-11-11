كريشمير.. أصغر مدرب في دوري المحترفين يحرج الكبار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على العكس مما كان عليه فريق ضمك في الموسمين الماضيين وتعرضه للخسائر المتتالية في بداية المشوار والصراع في الجولات الأخيرة من أجل البقاء، حيث نجا في النسختين الماضيتين بأعجوبة من الهبوط لدوري الدرجة الأولى، فإن الفريق هذا الموسم كسب أكبر عدد من النقاط في الجولات الـ11، وحقق أفضل النتائج.

وقدم الفريق بقيادة المدرب الكرواتي كريشمير الذي تم تكليفه في يناير الماضي بتدريب الفريق الأول خلفا للمدرب السابق نور الدين بن زكري بعد أن كان مدربا لفئة الشباب بضمك، مستويات فنية مميزة وحقق نتائج إيجابية في المباريات الماضية جعلت الفريق يكسب إعجاب الكثيرين.

وكان ضمك خاض 30 لقاء تحت قيادة المدرب الكرواتي استطاع تحقيق الفوز في 13 لقاء وتعادل في 10 بينما خسر 7 مواجهات فقط منذ توليه منصب المدير الفني للفريق.

وبدأ ضمك موسمه الحالي بخسارة أمام النصر إلا أنه بعد ذلك عاد وحقق سلسة نتائج إيجابية ولم يخسر في الجولات الـ9 جامعا 21 نقطة جعلته في صدارة ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لحين الجولة 11، حيث خسرها أمام الهلال بهدفين دون مقابل، ليتراجع للمركز الثالث خلف الاتحاد المتصدر والشباب الوصيف.

من هو كريشمير ريزتش مدرب نادي ضمك؟







من مواليد سبليت الكرواتية عام 1981 (41 عاما).



كان مدربا لفريق فئة الشباب بنادي ضمك.



درب نادي Zmijavci الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الكرواتي.



في يونيو 2021 جدد نادي ضمك عقده مع ريزتش بعدما كان عقده السابق لمدة 6 أشهر فقط.



مباريات ضمك تحت قيادة الكرواتي كريشمير ريزتش:





المباريات: 30



فاز: 13، تعادل: 10، خسر: 7.



سجل الفريق تحت قيادته: 42 هدفا.



استقبلت شباك ضمك: 32 هدفا.



نتائج ضمك أمام الكبار تحت قيادة كريشمير ريزتش:





الهلال: انتصر في لقاء وخسر الآخر.



الأهلي: انتصر في لقاء وتعادل في آخر.



النصر: انتصر في لقاء وخسر الآخر.



الاتحاد: تواجها 3 مرات خسر لقاء وتعادل في لقاءين.



الشباب: خسر في لقاء وتعادل في الآخر.



لعب 11 مواجهة فاز في 3 وخسر 4 وتعادل في 4 مباريات.



نتائج ضمك هذا الموسم: