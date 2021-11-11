شكرا لقرائتكم خبر سالم الدوسري: نجحنا في فرض أسلوبنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد سالم الدوسري، نجم المنتخب السعودي، أن الأخضر اعتاد على خوض المباريات الكبرى ولا توجد مشكلة في ذلك الأمر، موضحا في الوقت ذاته أن بلاده لا تقف على أي لاعب.

وقال الدوسري عقب اللقاء «اعتدنا على خوض المباريات الكبرى، نحن نحب هذه النوعية من المباريات، فهي الأجواء الحقيقية لكرة القدم».

وتابع «نتيجة جيدة خارج أرضنا ونجحنا في فرض أسلوبنا وحققنا النتيجة المطلوبة.. لا نتأثر بالغيابات، والجميع على قلب رجل واحد من أجل المنتخب السعودي».

واختتم «نجحنا في التحكم في رتم المباراة، وكان هناك بعض الأخطاء القليلة، لكن هذا هو أمر طبيعي».

يشار إلى أن اللاعب سالم الدوسري تحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.