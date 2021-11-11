سالم الدوسري: نجحنا في فرض أسلوبنا

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وقال الدوسري عقب اللقاء «اعتدنا على خوض المباريات الكبرى، نحن نحب هذه النوعية من المباريات، فهي الأجواء الحقيقية لكرة القدم».
وتابع «نتيجة جيدة خارج أرضنا ونجحنا في فرض أسلوبنا وحققنا النتيجة المطلوبة.. لا نتأثر بالغيابات، والجميع على قلب رجل واحد من أجل المنتخب السعودي».
واختتم «نجحنا في التحكم في رتم المباراة، وكان هناك بعض الأخطاء القليلة، لكن هذا هو أمر طبيعي».
يشار إلى أن اللاعب سالم الدوسري تحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.
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