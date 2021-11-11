ياسر الرميان ومها الحديوي يتصدران بطولة أرامكو

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وتألق الفريق الذي يشارك به رئيس مجلس إدارة جولف السعودية والاتحاد السعودي للجولف ياسر الرميان والمغربية مها الحديوي والإنجليزية جورجيا هال إلى جانب الهندية ديكشا داغار مع نهاية منافسات اليوم الأول للبطولة بصدارة الترتيب بتسجيلهم 19 ضربة تحت المعدل.
وحل فريق اللاعبة الإسبانية كارلوتا سيجاندا الذي يضم كلا من مواطنتها هارانج لي والألمانية ليتيسيا راس - أنديريكا، ولي سوينج سو، في المركز الثاني مسجلا 18 ضربة تحت المعدل.
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