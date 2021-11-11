شكرا لقرائتكم خبر ياسر الرميان ومها الحديوي يتصدران بطولة أرامكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصلت منافسات «سلسلة بطولات أرامكو للفرق» التي يقدمها صندوق الاستثمارات العامة، والتي يحتضنها نادي ملعب «رويال غرينز» بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حيث شهدت تنافسا كبيرا بين نخبة من لاعبات الجولف العالميات جنبا إلى جنب مع لاعبين هواة في مجموعة من الفرق.

وتألق الفريق الذي يشارك به رئيس مجلس إدارة جولف السعودية والاتحاد السعودي للجولف ياسر الرميان والمغربية مها الحديوي والإنجليزية جورجيا هال إلى جانب الهندية ديكشا داغار مع نهاية منافسات اليوم الأول للبطولة بصدارة الترتيب بتسجيلهم 19 ضربة تحت المعدل.

وحل فريق اللاعبة الإسبانية كارلوتا سيجاندا الذي يضم كلا من مواطنتها هارانج لي والألمانية ليتيسيا راس - أنديريكا، ولي سوينج سو، في المركز الثاني مسجلا 18 ضربة تحت المعدل.