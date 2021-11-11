مصدر لمصراوي: سليمان وصلاح محسن جاهزان للمشاركة.. وتحسن حالة بانون

محمد اسماعيل - القاهرة - بات الثنائي وليد سليمان وصلاح محسن جاهزان للمشاركة مع النادي الأهلي بداية من المباراة المقبلة أمام فريق المقاولون العرب في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال مصدر لـ"الخليج 365" إن وليد سليمان وصلاح محسن لائقان طبيا للمشاركة في المباريات، وإمكانية دخولهما قائمة المباراة المقبلة أمر يعود إلى المدرب بيتسو موسيماني.

وعن المغربي بدر بانون قال المصدر إن حالته تحسنت بعد أن كان يعاني من شد في عضلة السمانة، لكنه الآن لائق طبيا للمشاركة في المباريات ويتواجد مع المنتخب المغربي للمحليين.

وفي نفس السياق أنهى محمود متولي برنامجه التأهيلي وبدأ المشاركة تدريجيا في التدريبات، استعدادا للوصول إلى أعلى لياقة فنية وبدنية تمكنه من المشاركة في المباريات.