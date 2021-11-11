منتخب مصر ينهي استعداداته لمواجهة أنجولا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

اختتم المنتخب المصري، الاستعدادات قبل مواجهة أنجولا ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (قطر 2022) وذلك مساء غدا الجمعة في العاصمة الأنجولية لواندا.

وأدى المنتخب مساء اليوم تدريبه الأخير على الملعب الرئيسي لستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا استعدادًا للقاء منتخبها في الثامنة مساء غد (التاسعة في القاهرة) ضمن الجولة الخامسة للمجموعة السادسة المؤهلة للدور الأخير لتصفيات كأس العالم.

شارك في المران الذي اتسم بالجدية جميع اللاعبين ال 25 وظهروا جميعًا بشكل فني وبدني جيد.

من جانب آخر تم تحديد موعد عودة البعثة في العاشرة من صباح السبت إلى برج العرب مباشرةً لمواصلة معسكره المغلق استعدادًا للقاء الجابون في الثالثة عصر الثلاثاء المقبل بستاد الجيش ببرج العرب ضمن الجولة الأخيرة للمجموعة ، فيما تقرر غلق التدريبات المقبلة لزيادة التركيز.

يحتاج المنتخب المصري إلى الفوز ليضمن التأهل بشكل رسمي قبل ختام الجولة الأخيرة.