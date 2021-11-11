الأرجنتيني براون يصل مصر لقيادة الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية - شريف عادل:

وصل المدرب الأرجنتيني خوان براون إلى الأراضي المصرية استعدادا لتولي تدريب النادي الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة.

الإسماعيلي كان قد قبل استقالة مدربه طلعت يوسف بعد خلاف مع رئيس النادي يحيى الكومي ليبحث النادي الساحلي عن خيار آخر.

براون اتجه إلى الإسماعيلية من أجل توقيع العقود والاستعداد لبداية العمل، والتجهيز خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

الإسماعيلي خسر أول 3 مباريات في الدوري الممتاز، ليصبح في موقف حرج، وسط كابوس تكرار الموسم الماضي الذي كان الفريق مهددا خلاله بالهبوط.