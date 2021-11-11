منتخب مصر يرتدي القميص الأبيض ضد أنجولا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

تقرر أن يرتدي منتخب مصر الطاقم الأبيض، حين يحل ضيفا على أنجولا في الجولة الخامسة من المرحلة الثانية بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، مساء غد الجمعة.

فيما يرتدي منتخب أنجولا، صاحب الأرض، زيه الأساسي، الذي يتكون من القميص الأحمر والشورت الأسود وجوارب حمراء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الفني للمباراة، الذي عقد مساء اليوم الخميس في ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا، وترأسه الناميبي تشيلونجا ايراستوس مراقب المباراة، وبحضور الجنوب أفريقي موليفي اينوك مراقب الحكام.

ومثّل منتخب مصر في الاجتماع كل من وائل جمعة مدير المنتخب، ومحمد صلاح المدير الإداري، وعبد الله سيد مسئول المهمات.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على مواعيد تحرك الفريقين لضمان وصولهما لملعب المباراة في الوقت المحدد، والتشديد على ضرورة اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الطبية.

يذكر أن منتخب مصر يحتل صدارة المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، بفارق 4 نقاط عن نظيره الليبي صاحب الوصافة، ثم الجابون (4 نقاط)، وأنجولا في ذيل الترتيب (3 نقاط).

ويسعى "الفراعنة" لضمان صدارة المجموعة والحصول على بطاقة التأهل إلى الدور الحاسم، فيما فقد منتخب أنجولا أمله في الصعود للمرحلة الأخيرة.