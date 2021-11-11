بمشاركة ديانج.. مالي تتأهل رسمياً إلى المرحلة الفاصلة في تصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

تأهل منتخب مالي إلى المرحلة الفاصلة في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

منتخب مالي هزم رواندا خارج الديار بثلاثية نظيفة ليضمن صدارة المجموعة قبل الجولة الختامية ويعلن تأهله رسمياً إلى المرحلة الفاصلة.

مالي تشارك ضمن المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات أوغندا وكينيا ورواندا، لتحتل الصدارة برصيد 13 نقطة بفارق 4 نقاط عن أوغندا الوصيف قبل جولة النهاية.

وتنتظر مالي انتهاء مرحلة المجموعات لإجراء قرعة الدور الفاصل لمعرفة المنتخب الذي ستتحداه على بطاقة المونديال في مبارتي الذهاب والإياب.

أليو ديانج لاعب النادي الأهلي شارك في المباراة أساسيا وظل في الملعب حتى النهاية، ليساهم بقوة في فوز منتخب بلاده وتأهله إلى المرحلة النهائية في تصفيات المونديال.