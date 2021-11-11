نتيجة مباراة الكويت والتشيك بتحضيرات تصفيات كأس العالم «الأزرق يخسر بسباعية نظيفة!»

تعرف على نتيجة مباراة الكويت والتشيك بتحضيرات المنتخب التشيكي لاستئناف مشواره في تصفيات كأس العالم 2022، والتي أقيمت مساء اليوم الخميس 11 نوفمبر 2021 على ملعب أندريف بمدينة أولوموتس.

انتهت المباراة بخسارة فادحة لمنتخب الكويت بنتيجة 7/صفر، من بينهم هدفين للاعب «يان سيكورا» بعد مشاركته في الدقائق الـ 10 الأخيرة من المباراة كبديل للاعب باراك.

افتتح مهرجان أهداف منتخب التشيك، لاعب وسط نادي هيلاس فيرونا الايطالي «أنتونين باراك» في الدقيقة 26 بعد تلقيه تمريرة من لاعب وست هام يونايتد «فلاديمير كوفال».

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، أضاف لاعب سبارتا براغ التشيكي «ياكوب بيسيك» الهدف الثاني لمنتخب بلاده بمساعدة من مدافع تورينو الايطالي الشاب «دافيد زيما».

ورغم غياب المدير الفني لمنتخب التشيك «ياروسلاف شيلهافي» عن هذه المواجهة بسبب معاناته من عدوى فيروس كورونا، والتي ستغيبه كذلك عن مباراة استونيا في تصفيات مونديال 2022، إلا أن فريقه استطاع إضافة 5 أهداف أخرى في شباك منتخب الكويت خلال الشوط الثاني.

واستطاع لاعب سبارتا براغ «بيسيك» تسجيل الهدف الثالث للتشيك في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني إثر تمريرة من كرمينتشيك، وبعد 10 دقائق جاء الهدف الرابع بواسطة نجم وسط وست هام «توماس ستوتشيك» بفضل تمريرة قدمها له لاعب تفينتي إنشخيدة الهولندي «ساديليك» في الدقيقة 57.

واستغل مدافع فنربخشة التركي «فيليب نوفاك» انهيار الدفاع الكويتي ليشارك في هذا المهرجان بهدف خامس عند الدقيقة 60 بعد تلقيه عرضية من ماسوبوست.

وشهدت الدقيقة 61 مشاركة الثلاثي «ماتي فيدرا وأليكس كرال ويان كوتشا» في صفوف منتخب التشيك، وفي الدقيقة 72 شارك كوبيك وسيكورا بدلاً من ماسوبوست وباراك.

وتمكن البديل «يان سيكورا» من تسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 83 و88 بصناعة فيدرا وكوتشا، لينتهي اللقاء بفوز التشيك 7/صفر.

واستقبل منتخب التشيك نظيره الكويتي على ملعب أندريف ستاديون بمدينة أولوموتس، ضمن تحضيراته لمواجهة منتخب استونيا في تصفيات كأس العالم 2022 بقطر والمقرر لها يوم 16 نوفمبر الجاري.

في المقابل كان منتخب الكويت قد خرج من الدور التمهيدي ببطولة كأس العرب قطر 2021 والمقرر لها 30 نوفمبر الجاري، على يد شقيقه البحريني بنتيجة (2-0) في المباراة التي أقيمت بينهما يوم 25-6-2021 على استاد خليفة الدولي في الدوحة.

وتعتبر هذه المباراة الودية الثانية للمنتخب الكويتي بعد خسارته امام البوسنة والهرسك صفر-1، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم 4-9-2021 على ملعب الأخير، وسيواصل الأزرق الكويتي ودياته بلقاء ليتوانيا في وقت لاحق هذا الشهر.

الجدير بالذكر ان المنتخبان قد ألتقيا من قبل في مواجهة واحدة كانت ودية أيضاً، والتي تعود الى عام 1995، وفاز حينها المنتخب التشيكي 2-1، وسجل هدف الكويت “نهير الشمرى”.