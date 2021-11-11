نتيجة مباراة العراق وسوريا في تصفيات كأس العالم 2022..استغلال فاشل لسقوط لبنان

تعرف على نتيجة مباراة العراق وسوريا في تصفيات كأس العالم 2022، عن قارة آسيا، ضمن أهم مباريات اليوم الخميس 11 نوفمبر 2021، في منافسات المجموعة الاولى، التي تضم منتخبات «ايران، كوريا الجنوبية، لبنان، والامارات»، في الجولة الخامسة بالمرحلة النهائية.

فشل الشقيقان السوري والعراقي في استغلال سقوط لبنان، عقب تعادلهما بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهم مساء اليوم على ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بقطر.

وضمن ذات المجموعة يوم الخميس أيضاً فازت إيران على لبنان 2-1 على ستاد صيدا الدولي، وكوريا الجنوبية على الإمارات 1-0 على ستاد مدينة غويانغ.

وحافظ منتخب إيران على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، مقابل 11 نقطة لمنتخب كوريا الجنوبية، و5 للبنان و4 للعراق و3 للإمارات ونقطتين لسوريا.

وتقدم المنتخب السوري عبر هدف عمر السومة في الدقيقة 80، قبل أن يدرك منتخب العراق التعادل عن طريق أمير العماري في الدقيقة 86 من ضربة جزاء.

كانت البداية متكافئة بين المنتخبين مع أفضلية نسبية للمنتخب السوري وسط غياب للفرص الحقيقية على المرميين حتى الدقيقة 22 التي شهدت تسديدة قوية من قائد الأخير عمر السومة لكن الحارس فهد طالب تألق في إبعادها إلى ركلة ركنية.

وأنقذ الحارس السوري خالد حاج عثمان مرماه من هدف محقق بعد أن تصدى لانفراد المهاجم العراقي علي الحمادي في الدقيقة 37 ليكون ذلك أبرز ما جاءت به الحصة الأولى من المواجهة بين المنتخبين.

بحث العراق عن التسجيل مبكراً في الشوط الثاني، بدأ ذلك بشار رسن الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس السوري بنجاح إلى ركنية (51).

وعاد رسن وأضاع فرصة ذهبية للتقدم بعد أن انفرد بالحارس لكن الأخير تعامل مع ذلك بنجاح في الدقيقة 59.

وواصل الحارس خالد حاج عثمان تألقه وتصدى بنجاح لتسديدة اللاعب علي الحمادي في الدقيقة 66.

فرحة السومة لم تدم طويلاً

لكن قائد منتخب سوريا عمر السومة استثمر الكرة العرضية من زميله عمر خريبين ليسددها بقوة ملأت الشباك هدف التقدم الأول لـنسور قاسيون في الدقيقة 79.

واحتسب حكم اللقاء البحريني نواف شكرالله ضربة جزاء لمنتخب العراق بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد، ونفذها أمير العماري بنجاح في الزاوية المعاكسة للحارس في الدقيقة 86.

وكاد عمر السومة أن يحسم النتيجة لصالح سوريا لكن تسديدته مرت بسلام على المرمى العراقي (90)، رد عليه محمد قاسم في الدقيقة 90+2 بكرة مرت فوق العارضة بقليل لتنتهي المباراة بتعادل المنتخبين بهدف لكل منهما.

الجدير بالذكر أن المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 تقام بنظام مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

في حين يتقابل المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث من كل مجموعة ضمن الملحق الآسيوي، ويرتقي الفائز منه إلى الملحق العالمي، لتحديد المتأهل إلى كأس العالم قطر 2022.

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