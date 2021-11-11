تعرف على معلق مباراة مصر وانجولا في إياب تصفيات كأس العالم 2022، المقرر لها على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الانجولية لواندا.

تنطلق مباراة مصر وانجولا مساء يوم الجمعة الموافق 12 نوفمبر 2021، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت القاهرة و22:00 بتوقيت السعودية.

واستبعدت قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري للمباراة في منطقة الشرق الأوسط، اسم المعلق الرياضي المخضرم «مدحت شلبي» من القائمة المختصرة للمعلقين بعد إيقافه من قبل نقابة الإعلاميين.

وتقرر إيقاف مدحت شلبي لمدة شهرين عن التعليق لأي قناة مصرية، بسبب تعليق غير لائق منه على قناة أون تايم سبورتس لحظة تسجيل الاهلي للهدف الثالث أمام الزمالك في مباراة قمة الجولة 3 من الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة الماضية، والتي انتهت بفوز الاهلي 3/5، واعتلاء صدارة جدول الترتيب.

وقال مدحت شلبي في تعليقه على هدف الاهلي الثالث الذي سجله علي معلول «حطيت الزغلول، آه منك يا لول».

من هو معلق مباراة مصر وانجولا في إياب تصفيات كأس العالم 2022؟

قالت قناة أون تايم سبورتس إن المعلق الشهير «حاتم بطيشة» سيقوم بالتعليق على مباراة مصر وانجولا عبر القناة الصوتية الأولى، على أن يعلق بلال علام على المباراة عبر القناة الصوتية الثانية.

وستنقل أحداث مباراة مصر وانجولا عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة مصحوبة بستوديو تحليلي، بالاضافة إلى راديو اون سبورت اف ام.

ويحتل منتخب مصر المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة السادسة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا، وفي جعبته 10 نقاط، متفوقًا على أقرب ملاحقيه «منتخب ليبيا» بفارق 4 نقاط.

وضمن المنتخب المصري بقيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش مقعدًا في المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 بفضل فوزين متتاليين على ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة.

وأمام منتخب ليبيا زيارة صعبة على ملعب منتخب الجابون لحساب الجولة الخامسة، إذا انهزم او تعادل فيها سيودع التصفيات بشكل رسمي.

جدير بالذكر انتهاء المباراة الأولى بين مصر وانجولا بنتيجة 1/صفر على ستاد برج العرب يوم 1 سبتمبر 2021، ووقتها كان حسام البدري مديرًا فنيًا للفراعنة قبل أن يقال من منصبه بعد التعادل مع الجابون 1/1 في الجولة الثانية.

وكان المنتخب المصري قد فاز للمرة الأخيرة ببطولة كأس أمم أفريقيا على الأراضي الأنجولية عندما أقيمت في شتاء عام 2010.