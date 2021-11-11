أندية الدوري الإنجليزي ترفض بالإجماع مقترح الفيفا بإقامة كأس العالم كل سنتين

رفضت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، مقترح الفيفا القاضي بإقامة نهائيات كأس العالم كل سنتين بدلاً من أربع سنوات، وذلك بسبب التأثيرات السلبية التي قد تنتج عن هذه الخطوة على مستوى سلامة اللاعبين.

وناقشت جميع الأندية العشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز عملية إصلاح التقويم الدولي لما بعد 2024، ويعارضون بالإجماع اقتراح الفيفا بإقامة كأس العالم للرجال كل سنتين بدلاً من أربع سنوات، إلى جانب أي خطط تتضمن توقفات دولية ممتدة بشكل كبير، وفقاً لبيان رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف البيان “أثارت الأندية مخاوف بشأن التأثيرات السلبية لمقترحات الفيفا الحالية على رفاهية اللاعبين وتجربة المشجعين والاستعدادات قبل الموسم وجودة المسابقات.”

وقال الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز “ريتشارد ماسترز” إن الدوري الإنجليزي الممتاز ملتزم بمنع أي تغييرات جذرية في تقويم المباريات الدولية بعد 2024، والتي من شأنها أن تؤثر سلبًا على رفاهية اللاعب وتهدد التنافسية والتقويم والهياكل والتقاليد لكرة القدم المحلية.

وأضاف ماسترز “نحن منفتحون على الإصلاحات والأفكار الجديدة، لكن يجب عليهم تعزيز التوازن التكميلي بين كرة القدم المحلية والدولية من أجل تحسين اللعبة على جميع المستويات.”

وتابع “يجب أن تتضمن هذه العملية أيضًا اتفاقيات ذات مغزى مع الاتحادات التي توفر أسس اللعبة.

وختم بالقول “سنواصل العمل مع المجموعات الداعمة واللاعبين وأصحاب المصلحة المحليين والدوليين لإيجاد حلول تخدم المصالح الفضلى لكرة القدم على المدى الطويل.”

ويستضيف الدوري الإنجليزي الممتاز الاجتماع السنوي العام لمنتدى الدوريات العالمية في لندن يومي 2 و 3 ديسمبر القادم.