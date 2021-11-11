شعب إب ينجو من الهبوط ويهزم شباب الجيل بركلات الترجيح

قاد الحارس علي العامري فريقه شعب إب إلى ضمان البقاء في دوري الدرجة الأولى اليمني، وذلك بعد فوزه على شباب الجيل، بركلات الترجيح (4-3) بعد أن حسم التعادل (2-2) الوقت الأصلي، اليوم الخميس.



وذلك في المباراة الفاصلة التي أقامها الاتحاد اليمني لكرة القدم لتسمية الفريق الرابع الهابط إلى الدرجة الثانية، علما بأنها أقيمت على ملعب سيئون الدولي بوادي حضرموت شرق اليمن.



وتقدم شعب إب بواسط علي الحروي في الدقيقة 14، ثم سجل يوسف محمد عبده هدف التعادل في الدقيقة 16 من ضربة جزاء.



ثم انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي (1-1)، علما بأن فريق شعب أب كان يلعب بـ10 لاعبين بعد طرد عصام علي.



وسار أغلب وقت الشوط الثاني والنتيجة على حالها، قبل أن يحرز شباب الجيل هدف التقدم في الدقيقة 73 بوسطة البديل أحمد ناصر.



وفي حين كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، حصل شعب إب على ركلة جزاء تقدم لها حارسه علي العامري مسجلا هدف التعادل.



بعدها تم اللجوء إلى الركلات الترجيحية لحسم المباراة، ونجح شعب إب في حسمها بتسجيل 4 ركلات مقابل تسجيل شباب الجيل 3 ركلات فقط.



وضمن شعب إب البقاء في الدرجة الأولى، فيما غادر شباب الجيل إلى الدرجة الثانية بعد أن جمع الفريق 5 نقاط من 10 مباريات.



(موقع كورة)