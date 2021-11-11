الامارات | منتخب الإمارات يحافظ على لقب بطولة العالم للجوجيتسو بـ 53 ميدالية

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الإمارات يحافظ على لقب بطولة العالم للجوجيتسو بـ 53 ميدالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمّكن المنتخب الوطني من المحافظة على لقب بطولة العالم للجوجيتسو، التي اختتمت منافساتها اليوم بجوجيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية. وبمشاركة 2000 لاعب ولاعبة من 65 دولة حول العالم، تربّع صقور الجوجيتسو على عرش البطولة، محققين 53 ميدالية ملونة بواقع، 18 ذهبية، و16 فضية، و19 برونزية. واحتل اللاعبون الروس المركز الثاني في البطولة برصيد 44 ميدالية بواقع 15 ذهبية، و15 فضية، و14 برونزية. بينما حل في المركز الثالث منتخب كازاخستان برصيد 37 ميدالية ملونة موزعة على 8 ذهبيات، و6 فضيات، و23 برونزية.

وشهد اليوم الختامي لبطولة العالم استكمال منافسات فئات الكبار للرجال والسيدات، ونجح لاعبو منتخبنا في تحقيق فضيتين وبرونزيتين، حيث حصد البطل فيصل الكتبي الميدالية الفضية في وزن 85 كجم، ونال سيف الهيماني فضية وزن 85 كجم، ونالت اللاعبة حمدة الشكيلي الميدالية الفضية في وزن 45 كجم، فيما حصلت اللاعبة وديمة اليافعي على برونزية وزن 45 كجم.

حضر منافسات اليوم بانايوتوس ثيودوروبوليس رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ووارافوت بو أبينيا سفير مملكة تايلند في الدولة، وعبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والعديد من الشخصيات والمسؤولين.

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