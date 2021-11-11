الأخضر يتعادل مع أستراليا ويقترب من المونديال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصد المنتخب السعودي نقطة ثمينة بعد تعادله أمس الخميس أمام مستضيفه أستراليا سلبيا في اللقاء الذي جمع المنتخبين ضمن تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وبهذا التعادل رفع الأخضر رصيده النقطي إلى 13 محافظا على صدارته للمجموعة الثانية كما استمر الفارق النقطي بينه وبين الوصيف أستراليا على 3 نقاط، حيث وصلت أستراليا للنقطة الـ 10 بعد التعادل أمام الأخضر أمس.

ويعتبر هذا التعادل هو الأول للمنتخب السعودي أمام أستراليا في لقاءات المنتخبين على أرض الأخير.

ولم يحقق المنتخب السعودي من قبل الفوز على أستراليا في تصفيات كأس العالم، حيث سبق للمنتخبين أن التقيا في 4 مواجهات سابقة بتصفيات المونديال، شهدت 3 انتصارات للمنتخب الأسترالي مقابل تعادل وحيد.

واستطاعت السعودية المحافظة على سجلها الخالي من الخسائر طوال مشوار التصفيات الجارية بعد مرور خمس جولات حتى الآن، حقق من خلالها 4 انتصارات متتالية مقابل تعادل وحيد كان يوم أمس.

ويطير الأخضر بعد الانتهاء من مهمة أستراليا إلى فيتنام لمواجهة المنتخب الفيتنامي الثلاثاء المقبل 16 نوفمبر على أرض المنتخب الفيتنامي ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات.

مكتسبات الأخضر بعد لقاء أستراليا:







استمراره في صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة.



تجنب الخسارة والمحافظة على سجله الخالي منها حتى الآن.



تحقيق أولى نقاطه من أرض أستراليا ولم يسبق أن فاز أو تعادل.



حافظ الحارس محمد الربيعي على نظافة شباكه في المباراة الأولى له في التصفيات.



حافظ الأخضر على الفارق النقطي بينه وبينه الوصيف 3 نقاط.



الخروج بشباك نظيفة للمرة الثالثة خلال 5 مواجهات.



المباريات المتبقية للأخضر في مشوار التصفيات: