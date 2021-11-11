صلاح يكتسح استفتاء أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى خلال أكتوبر.. وكلوب: الأفضل بالعالم

الشارقة - اميمة ياسر - نجح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح في تحقيق لقب لاعب الشهر المقدمة من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر أكتوبر.

و كشفت تقارير صحفية بريطانية عن اكتساحه الاستفتاء الذي تم طرحه للجماهير للمشاركة في اختيار نجم الشهر في البريميرليج بفارق كبير عن أقرب منافسيه نجم مانشستر سيتي فيل فودين.

ووفقاً لموقع "90min" البريطاني المسئول عن الاستفتاء الذي طرحته رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز فإن محمد صلاح اكتسح تصويت أفضل لاعب في شهر أكتوبر الماضي بواقع 77.6% من اجمالي نسبة المصوتين مقابل 6.2% للاعب فيل فودين صاحب المركز الثاني.

ووصف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول النجم محمد صلاح كونه أفضل لاعب في العالم بعدما واصل تألقه خلال شهري سبتمبر وأكتوبر وصدارته جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بواقع 10 أهداف بفارق 3 عن أقرب منافسيه جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

بينما حصل قائد فريق وست هام ديكلان رايس الذي يواصل التقدم بعدما حصل على 5.7٪ في المركز الثالث.

ظهر محمد صلاح البالغ من العمر 29 عامًا في أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز في أكتوبر، حيث شارك بتمريرة حاسمة في كل منها وسجل خمسة أهداف رائعة.

بدأ الشهر بداية كبيرة حيث اشتبك ليفربول مع فريق فودن سيتي. تقاسم الثنائي جائزة رجل المباراة في ذلك اليوم، لكن صلاح هو الذي سرق الانتصار بهدف فردي "شنيع" حسب وصف المجلة جعله يتفوق على خمسة لاعبين قبل أن يسدد في مرمى إيدرسون.

وواصل محمد صلاح موج التفوق والمهارات الرائعة في رحلته إلى واتفورد بعد بضعة أسابيع بعدما قام بتمريرة رائعة لساديو ماني جعلت التسجيل سهل للنجم السنغالي، بعدها عاد بهدف مذهل ليكمل خماسية ليفربول.

وسجل ليفربول خمسة أهداف في الأسبوع التالي ضد مانشستر يونايتد، حيث سجل محمد صلاح ثلاثية، قبل أن ينهي الشهر بتمريرة حاسمة في التعادل 2-2 مع برايتون.