روابط الدوريات الأوروبية تتحالف مع الجماهير ضد خطط يويفا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ ( د ب أ):

انضمت روابط الدوريات الأوروبية عبر القارة العجوز، إلى التحالف الجماهيري لـ"إنقاذ الكرة الأوروبية".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن روابط الدوريا الأوروبية وافقت على التحالف مع روابط الجماهير، في محاولات لحماية المسابقات المحلية وسط مقترحات بتطوير بطولات الأندية والمنتخبات.

ويأتي تحالف الدوريات مع روابط الجماهير في محاولة لمنع خطط الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) والتي تهدف إلى تأهل فريقين إلى دوري أبطال أوروبا اعتمادا على أدائهم عبر تاريخ المنافسات وذلك ابتداء من عام 2024، كما يرغب التحالف أيضا في أن لا يكون لمعاملات النادي أي دور في توزيع الإيرادات على الأندية في المستقبل.

وتأتي الاتفاقية في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) إلى إجراء تعديلات على الرزنامة الدولية الجديدة، والتي تتضمن إقامة كأس العالم كل عامين.

وأعربت روابط الدوريات الأوروبية عن رفضها لكل مقترحات (فيفا) لتغيير جدول المباريات الدولية.

وجاءت خطط (يويفا) والتي تم الموافقة عليها في نيسان / أبريل الماضي، قبل أن تطغى عليها أزمة دوري السوبر الأوروبي، لتؤكد إضافة 100 مباراة لدوري أبطال أوروبا.

وأبدت رابطة الدوري الإنجليزي مخاوف عدة من تأثير مشروع (يويفا) في عام 2024، لا سيما وأن ذلك سيتسبب في وجود مباريات بالبطولة في شهر كانون ثان / يناير وهو الذي يعد فترة عطلة كروية في باقي المسابقات المحلية.

وسيوفر التعاون بين روابط الدوريات المشجعين حوارا هيكليا حول البطولات والروابط الجماهيرية.

ويدرك التحالف التأثير القوي للجماهير، والذي جاء موقفهم المعارض لدوري السوبر الأوروبي في وقت سابق من العام الجاري، كعامل حاسم في إلغاء الفكرة.

وقالت أنتونيا هاجيمان، الرئيس التنفيذي لرابطة "دايركت أوروبا": "الجماهير وبطولات الدوري يتشاركان في المبادئ والتي نريد أن نضعها الآن في موقف التنفيذ في مشاريع وأنشطة محددة".

وأضافت: "نرغب جميعا في أن تكون اللعبة عادلة وبها الكثير من الاتساق والاستدامة، وبالنسبة إلى رابطتنا، فإن العلاقة الرسمية بين المشجعين وبطولات الدوري أمر هام للغاية، سواء على المستوى المحلي أو الأوروبي،ومن أجل انقاذ الكرة الأوروبية نحتاج للعمل معا".

من جانبه قال جاكو ستيوارت، المدير الإداري للدوريات الأوروبية: "المشجعون يهتفون مثلما نعمل من اجل منافسات مستدامة ماليا ومثيرة محليا بشكل متوازن حيث تكون الجدارة الرياضية والقدرة معا العامل الحاسم في الفوز أو الخسارة".

وأضاف: "أنها خطوة طبيعية للالتقاء والعمل معا لحماية الكرة المحلية لصالح جميع الروابط الاحترافية وانديتها وجماهيرها عبر أوروبا".