منتخب مصر لكمال الأجسام يعود من إسبانيا بـ5 ميداليات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

حصد منتخب مصر لكمال الأجسام 5 ميداليات ببطولة العالم للرجال والناشئين والأساتذة في نسختها رقم 75، التي أقيمت في إسبانيا في الفترة من 3 إلى 10 نوفمبر.

واحتضنت مدينة سانتا سوزانا الإسبانية بطولة العالم للرجال والناشئين والأساتذة لكمال الأجسام، التي ينظمها الاتحاد الدولي للعبة "IFBB"، بمشاركة قرابة 2000 لاعب من 110 دول.

وفاز المنتخب المصري بميدالية ذهبية وحيدة توج بها محمد زكريا، بطل أبطال العالم، وذلك بحصوله على المركز الأول في الوزن الثقيل للرجال.

فيما نال اللاعبون المصريون 4 برونزيات كانت من نصيب كل من رشاد حسن رشاد في منافسات الفيزيك للناشئين في سن بين 16 و20 عاما، وهيثم هاشم في وزن 95 كجم أساتذة (40-44 عاما)، ومحمد أبو العز في وزن 90 كجم أساتذة (54-59 عاما)، وسيد النسر في فئة كلاسيك فيزيك أستاذة (44-49 عاما).

أفضل النتائج بعيدا عن الميداليات كانت من نصيب عادل بسيوني، الذي حصل على المركز الرابع في وزن 90 كجم أساتذة (49-54 عاما)، وشعبان السيد الرابع في وزن 80 كجم أساتذة (44-49 عاما).

جدير بالذكر أن أحمد سامي، صاحب برونزية العالم العام الماضي تعرض لحالة تسمم نُقل على إثرها للمستشفى صباح يوم البطولة، مما أثر سلبا على مستواه الفني والبدني.

كذلك عانى حمدي غانم، صاحب برونزية وزن 90 كجم العام الماضي، من وعكة صحية تسببت في اعتذاره عن عدم المشاركة في فئة الرجال، ليشارك في فئة الأساتذة.