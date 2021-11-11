عمر مرموش يعود إلى تدريبات شتوتجارت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

كشف نادي شتوتجارت الألماني عن عودة لاعبه المصري عمر مرموش إلى التدريبات، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب في الفترة الماضية.

كان عمر مرموش تعرض لإصابة في الكاحل في أكتوبر الماضي، تسببت في غيابه عن آخر 4 مباريات خاضها شتوتجارت.

وخرج المهاجم المصري من قائمة منتخب "الفراعنة" لمواجهتي أنجولا والجابون في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2022، يومي 12 و16 نوفمبر الحالي.

ونشر شتوتجارت عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" صورا للاعب المصري الشاب أثناء مشاركته في تدريبات الفريق اليوم الخميس، وعلق عليها قائلا: "من الجيد رؤية مرموش يعود للعمل بالكرة".

يذكر أن شتوتجارت طلب أن يبقى اللاعب في ألمانيا من أجل استكمال تعافيه من الإصابة، وهو ما قوبل بالموافقة من قبل الجهاز الفني لمنتخب مصر.

وشارك اللاعب المصري صاحب الـ22 عاما في 7 مباريات مع شتوتجارت هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين وصنع هدفا واحدا.

ومع منتخب مصر استُدعي مرموش لأول مرة في أكتوبر الماضي، ولعب في المباراتين الماضيتين ضد ليبيا بتصفيات المونديال، حيث سجل هدفا قاد به "الفراعنة" للفوز 1-0 في الجولة الثالثة، فيما صنع هدفا في الفوز بثلاثية نظيفة في الجولة الرابعة.