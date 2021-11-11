بقيادة كوبر.. الكونغو الديمقراطية تقسو على تنزانيا بثلاثية بتصفيات أفريقيا لكأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ ( د ب أ):

أنعش منتخب الكونغو الديمقراطية، تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، آماله في التأهل للمرحلة النهائية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم، المقررة في قطر العام المقبل، عقب فوزه الكبير 3 / صفر على مضيفه منتخب تنزانيا اليوم الخميس، في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) للمجموعة العاشرة بمرحلة المجموعات للتصفيات.

وارتفع رصيد منتخب الكونغو الديمقراطية إلى 8 نقاط، ليرتقي إلى الصدارة مؤقتا، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه منتخب بنين، الذي يستضيف منتخب مدغشقر، متذيل الترتيب بثلاث نقاط، في وقت لاحق اليوم بنفس الجولة، فيما تجمد رصيد تنزانيا، عند 7 نقاط في المركز الثالث.

وتقدم منتخب الكونغو الديمقراطية مبكرا في الدقيقة السادسة، بهدف حمل توقيع جايل كاكوتا، فيما أضاف آيدومبا فاسيكا وبن مالانجو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 66 و85 على الترتيب.

يذكر أن الفائز بصدارة المجموعة سوف يصعد للمرحلة النهائية للتصفيات، حيث يلاقي أحد متصدري المجموعات التسع الأخرى في لقائي ذهاب وعودة، لتحديد المتأهل لمونديال قطر.