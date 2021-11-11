صلاح محسن يعود لتدريبات الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

عاد الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي للتدريبات بإستاد مختار التتش، بعد الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبيه عقب الفوز على الزمالك 5-3 في قمة الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، منح لاعبي "المارد الأحمر" راحة لمدة 5 أيام بعد الفوز على الزمالك الجمعة الماضية.

وشهد مران الأهلي ظهور موسيماني بعد عودته من بلاده في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، حيث قضى الإجازة هناك.

وانتظم كل من محمود متولي وصلاح محسن بشكل تدريجي في مران الفريق الأحمر اليوم، بعد تعافيهما من الإصابات التي أبعدتهما عن الملاعب في الفترة الماضية .

وتغيب عن المران سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، لتواجده في الإمارات لمعاينة ملاعب كأس العالم للأندية 2021، وفنادق الإقامة والملاعب التي سيتدرب عليها الأهلي أثناء معسكره بدبي في ديسمبر المقبل، استعدادا للمشاركة في البطولة.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب في الجولة الرابعة من الدوري يوم 19 نوفمبر الحالي، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.