"ردود أفعال قوية".. لقطات لم تنشر من قبل لقمة الخماسية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

انتصر الأهلي في مباراة القمة على غريمة الزمالك بنتيجة 5-3 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثالثة من بطولة دوري we المصري.

قامت شركة "برزنتيشن" بنشر فيديو يحتوى على ردود الأفعال من مقاعد بدلاء الزمالك والأهلي خلال المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة.

عبر نجوم الفريقين عن موقفهم في اللقطات المختلفة خلال المباراة، وبالأخص الأهداف التي أحرزها الأهلي بمرمى حامل اللقب من النسخة الماضية.

ووصل رصيد الأهلي إلى 9 نقاط في صدارة جدول الترتيب، أما الزمالك فتوقف عند 6 نقاط.