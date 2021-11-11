استبعاد عمرو السعيد وكريم دياب من انتخابات نادي الصيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن نادي الصيد، وصول قرار له من اللجنة التنسيقية المشرفة على الانتخابات واللجنة الأولمبية المصرية، باستبعاد عمرو مصطفى السعيد وكريم طارق علي محمد دياب، بجانب رفع اسم كلاً من صلاح حسن الله أحمد وأحمد محمد المهدي بعد اعتذارهما.

وأشار نادي الصيد، عبر بيان رسمي صادر عنه، إلى إنه بناءً على ما سبق قرر رفع اسماء المذكورين من استمارة المرشحين للانتخابات المزمع انعاقدها يوم غد الجمعة الموافق 12/11/2021.

وجاءت قائمة المرشحين النهائية لانتخابات نادي الصيد كالتالي: