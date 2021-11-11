بث مباشر..مباراة سوريا والعراق في تصفيات كأس العالم 2022

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة عمان والصين في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، ضمن أهم مباريات اليوم الخميس 11 نوفمبر 2021.

يحتضن استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بقطر لقاء الشقيقين العراقي ونظيره السوري ضمن منافسات المجموعة الاولى، التي تضم منتخبات «ايران، كوريا الجنوبية، لبنان، والامارات»، في الجولة الخامسة بالمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022.

تنطلق صافرة بداية مواجهة العراق وسوريا في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم البحريني “نواف عبدالله شكرالله”.

وينقل بث مباشر مباراة العراق وسوريا على القناة الرابعة العراقية بصوت المعلق الرياضي “محمد السعدي، بالأضافة الى قناة 6 SSC السعودية بصوت المعلق “عيسى الحربين، ويذاع اللقاء بشكل مجاني على قناة الاتحاد الآسيوي بموقع اليوتيوب.

يدخل منتخب العراق المباراة في المركز الخامس والقبل الأخير بترتيب المجموعة الاولى برصيد 3 نقاط، حصدهم أسود الرافدين من 3 تعادلات، بينما تعرض لهزيمة واحدة كانت امام ايران في الجولة الثانية من التصفيات، وسيسعى الى تحقيق الفوز الاول من أجل العودة الى المنافسة على بطاقة التأهل الى مونديال قطر.

على الجانب الآخر يُعاني منتخب سوريا في التصفيات، حيث تعرض نسور قاسيون الى 3 هزائم، ولم يحصل الا على نقطة واحدة من التعادل امام الامارات 1-1 في الجولة الثانية، ويقبع الفريق في المركز السادس والأخيرة بترتيب المجموعة.

الجدير بالذكر أن المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 تقام بنظام مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

في حين يتقابل المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث من كل مجموعة ضمن الملحق الآسيوي، ويرتقي الفائز منه إلى الملحق العالمي، لتحديد المتأهل إلى كأس العالم قطر 2022.

العراق – سوريا

تصفيات كأس العالم 2022 (الجولة 5)

ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة – قطر

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تشكيلة منتخب العراق الاساسية اليوم | فهد طالب – أحمد ابراهيم – فرانس بطرس – مصطفي ناظم – علي الحمادي – بشار رسن – أمجد عطوان – محمد علي عبود – ريبين سولاقا – مهند جعاز.

تشكيلة منتخب سوريا الاساسية اليوم | خالد حاج عثمان – عمر الميداني – عمر خربين – عمر السومة – محمود المواس – ثائر كروما – أحمد الأشقر – خالد كردغلي – فهد اليوسف – محمد عننز – مؤيد الخولي.

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