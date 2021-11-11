شاهد اهداف عمان والصين في تصفيات كأس العالم 2022..الحارثي يخطف تعادل ثمين

شاهد فيديو اهداف مباراة عمان والصين في تصفيات كأس العالم 2022، عن قارة آسيا، في أهم مباريات اليوم الخميس 11 نوفمبر 2021، ضمن منافسات المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات «السعودية، استراليا، اليابان، وفيتنام»، في الجولة الخامسة.

خطف المتنخب العُماني نقطة ثمينة من امام الصين بعد ان تعادل معه 1-1، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد نادي الشارقة بالامارات.

وأنهى المنتخب الصيني الشوط الاول متفوقاً بهدف دون مقابل سجله اللاعب “وو لي” في الدقيقة (23)، قبل أن يدرك منتخب عمان التعادل في الشوط الثاني بواسطة اللاعب “أمجد الحارثي” (76) بصناعة جميلة من البديل “جوهر” الذي كان نزوله من على دكة البدلاء نقطة تحول في المباراة.

وضمن ذات المجموعة اليوم الخميس أيضاً، تعادلت أستراليا مع السعودية 0-0 على ستاد غرب سيدني في سيدني، وفازت اليابان على فيتنام 1-0 على ستاد ماي دينه في هانوي.

وحافظ المنتخب السعودي على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، مقابل 10 نقاط لأستراليا و9 لليابان و7 لعمان و4 للصين، في حين بقي رصيد فيتنام خالياً من النقاط.

ونجح المنتخب الصيني في افتتاح النتيجة بعدما استغل ركلة ركنية نفذها تشو تشين من الجهة اليسرى فشل الدفاع العُماني في تشتيتها لتصل إلى رأس زهو تشين جي الذي حوّلها أمام المهاجم وو لي وسط منطقة الجزاء ليسددها بدوره من اللمسة الأولى بقدمه اليمنى داخل الشباك (21).

ومن الركلة الركنية التي نفذها جوهر الخالدي من الجهة اليمنى نجح أمجد الحارثي في الارتقاء فوق الحارس والدفاع الصيني وتحويل الكرة برأسه داخل الشباك محرزاً هدف التعادل للمنتخب العُماني (75).

فيديو اهداف مباراة عمان والصين في تصفيات كأس العالم 2022